Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Актер пошутил о коллегах, появившихся на "Золотом глобусе"
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Подростка убило током при катании с горки
Сына президента нашли мертвым в его квартире
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
17:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали на Дону

Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали полицейские в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась продавец продуктивного магазина, которая заявила, что двое неизвестных пытались расплатиться поддельной пятитысячной купюрой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны 27-летний мужчина и 57-летняя женщина.

В ходе личного досмотра у них изъяли 13 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, а при обыске машины — еще 50 таких же купюр.

Полицейские установили, что задержанные причастны к ряду эпизодов сбыта подделок на территории Обливского района, а также Волгодонска и Цимлянска.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Задержанные заключены под стражу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Когда пенсионеры получат выплаты по 5 тысяч рублей?
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь