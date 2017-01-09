Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали на Дону
Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали полицейские в Ростовской области.
Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали полицейские в Ростовской области.
Как сообщает
В ходе
В ходе личного досмотра у них изъяли 13 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, а при обыске машины — еще 50 таких же купюр.
Полицейские установили, что задержанные причастны к ряду эпизодов сбыта подделок на территории Обливского района, а также Волгодонска и Цимлянска.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Задержанные заключены под стражу.