Подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег задержали на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась продавец продуктивного магазина, которая заявила, что двое неизвестных пытались расплатиться поддельной пятитысячной купюрой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны 27-летний мужчина и 57-летняя женщина.

В ходе личного досмотра у них изъяли 13 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей, а при обыске машины — еще 50 таких же купюр.

Полицейские установили, что задержанные причастны к ряду эпизодов сбыта подделок на территории Обливского района, а также Волгодонска и Цимлянска.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Задержанные заключены под стражу.