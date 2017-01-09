Пропавшего в Воронеже 15-летнего подростка вернули домой

Пропавшего в Воронеже 15-летнего Дмитрия Наумова нашли живым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 9 января. Парень был у друга. Его вернули домой.

Дмитрий Наумов ушел из дома № 10/1 по улице Юлиса Янониса в среду, 28 декабря. С тех пор он не выходил на связь с близкими. К поискам подростка подключились волонтеры. Полицейские нашли его в понедельник, 2 января.