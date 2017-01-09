Пропавшего в Воронеже 15-летнего подростка вернули домой
Дмитрий Наумов ушел из дома № 10/1 по улице Юлиса Янониса в среду, 28 декабря.
Дмитрий Наумов ушел из дома № 10/1 по улице Юлиса Янониса в среду, 28 декабря.
Пропавшего в Воронеже 15-летнего Дмитрия Наумова нашли живым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Дмитрий Наумов ушел из дома № 10/1 по улице Юлиса Янониса в среду, 28 декабря. С тех пор он не выходил на связь с близкими. К поискам подростка подключились волонтеры. Полицейские нашли его в понедельник, 2 января.