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17:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пять автомобилей столкнулись в центре Краснодара

В Краснодаре автомобиль влетел в стену жилого дома. Авария произошла на пересечении улиц Буденного и Седина.

Источник: ГТРК «Кубань»

Участниками ДТП стали сразу пять автомобилей. Известно, что предполагаемый виновник аварии проехал на запрещающий сигнал светофора. Он задел одну машину, которая от удара столкнулась еще с тремя автомобилями. Сам же нарушитель влетел в стену частного дома, бросил своего «железного коня» и скрылся с места происшествия.

Как рассказали ГТРК «Кубань» очевидцы, пострадавших не было.

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