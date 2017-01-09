Пять автомобилей столкнулись в центре Краснодара

Участниками ДТП стали сразу пять автомобилей. Известно, что предполагаемый виновник аварии проехал на запрещающий сигнал светофора. Он задел одну машину, которая от удара столкнулась еще с тремя автомобилями. Сам же нарушитель влетел в стену частного дома, бросил своего «железного коня» и скрылся с места происшествия.

Как рассказали ГТРК «Кубань» очевидцы, пострадавших не было.