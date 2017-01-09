У памятника «Мать-Россия» автобус выбил стекло маршрутке
В понедельник во второй половине дня на остановке у ТЦ «Европа» произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» один из пассажиров.
В понедельник во второй половине дня на остановке у ТЦ «Европа» произошло ДТП с участием автобуса и маршрутного такси, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» один из пассажиров.
Как рассказал очевидец, водитель маршрутного такси № 64 преградил дорогу автобусу № 30, уже стоявшему на остановке. При этом маршрутка не смогла подъехать к тротуару, и, пытаясь ее пропустить, водитель автобуса накренил сильно свой автомобиль вправо. При этом зеркало автобуса резко ударило по боковому стеклу маршрутки, и оно разлетелось.
По словам собеседника, во время ДТП никто не пострадал. Участники аварии перегородили часть остановочного кармана, подъезд к нему для общественного транспорта затруднен.