У памятника «Мать-Россия» автобус выбил стекло маршрутке

Как рассказал очевидец, водитель маршрутного такси № 64 преградил дорогу автобусу № 30, уже стоявшему на остановке. При этом маршрутка не смогла подъехать к тротуару, и, пытаясь ее пропустить, водитель автобуса накренил сильно свой автомобиль вправо. При этом зеркало автобуса резко ударило по боковому стеклу маршрутки, и оно разлетелось.

По словам собеседника, во время ДТП никто не пострадал. Участники аварии перегородили часть остановочного кармана, подъезд к нему для общественного транспорта затруднен.