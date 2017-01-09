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17:33 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Жительнице Ростова во время фотосъемки игуана откусила часть уха

В Ростове-на-Дону 25-летнюю женщину доставили в больницу после попытки сфотографироваться с экзотическим животным.

Инцидент произошел вечером 6 января в одном из жилых домов по улице Студенческой. Пострадавшая, находясь в гостях у знакомых, изъявила желание сфотографироваться с их экзотическим животным — игуаной. Женщина получила травму, как только поднесла ящерицу к лицу.

«После инцидента с рваной раной ушной раковины пострадавшая была доставлена в больницу», — сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

Он также добавил, что женщине может понадобится помощь пластического хирурга.

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