Жительнице Ростова во время фотосъемки игуана откусила часть уха

Инцидент произошел вечером 6 января в одном из жилых домов по улице Студенческой. Пострадавшая, находясь в гостях у знакомых, изъявила желание сфотографироваться с их экзотическим животным — игуаной. Женщина получила травму, как только поднесла ящерицу к лицу.

«После инцидента с рваной раной ушной раковины пострадавшая была доставлена в больницу», — сообщает DonDay.ru со ссылкой на источник.

Он также добавил, что женщине может понадобится помощь пластического хирурга.