Boeing из Краснодара аварийно сел во Внуково из-за проблем с закрылками
Экипажу удалось профессионально приземлиться.
Экипажу удалось профессионально приземлиться.
Краснодар. 9 янв. — Новая Кубань. В салоне лайнера никто не пострадал.
Boeing-737 летел из Краснодара. По предварительным данным в процессе совершения маневра захода на посадку у борта отказали закрылки.
Пилоты успели запустить резервную систему.
Борт благополучно совершил аварийную посадку в Москве.
Внештатная ситуация произошла 9 января днем во Внуково.