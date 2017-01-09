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16:42 (мск), источник: Новая Кубань

Boeing из Краснодара аварийно сел во Внуково из-за проблем с закрылками

Экипажу удалось профессионально приземлиться.

Краснодар. 9 янв. — Новая Кубань. В салоне лайнера никто не пострадал.

Boeing-737 летел из Краснодара. По предварительным данным в процессе совершения маневра захода на посадку у борта отказали закрылки.

Пилоты успели запустить резервную систему.

Борт благополучно совершил аварийную посадку в Москве.

Внештатная ситуация произошла 9 января днем во Внуково.

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