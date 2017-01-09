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18:23 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге продлили арест предполагаемым пособникам запрещенного ИГ

Калининский районный суд Петербурга продлил сроки содержания под стражей восьми фигурантам дела о подготовке терактов в торговых центрах. Пока их обвиняют в незаконном обороте оружия.

Источник: AP 2016

В Петербурге продлен арест восьми предполагаемым пособникам запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ). Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе горсуда, такое решение принял Калининский районный суд. На данный момент злоумышленники обвиняются в незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ).

Напомним, сотрудники ФСБ провели в ноябре прошлого года операцию по задержанию подозреваемых в подготовке терактов в петербургских торговых центрах «Галерея» и «Академпарк», а также на территории Москвы. При обыске на съемной квартире на улице Софьи Ковалевской были найдены взрывчатка и оружие.

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