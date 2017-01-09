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17:12 (мск), источник: Новая Кубань

В Азовском море не разошлись два корабля

Краснодар. 9 янв. — Новая Кубань. Авария с участием маломерных кораблей произошла в 15 км от берега. «Керчь» протаранила «Юлию».

Капитан второго судна поздно заметил приближающийся корабль. Расстояние оказалось критичным, уйти в сторону от столкновения не удалось.

Удар пришелся в кормовую часть.

Травмы различной степени тяжести получили три члена экипажа «Юлии». Им потребовалась помощь медиков.

Ущерб от столкновения оценен в 117 тыс. рублей.

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