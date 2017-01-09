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17:59 (мск), источник: 112.ua

Полиция не исключает, что взрыв газа в жилом доме в Сумах умышленно устроил 26-летний парень

Взрыв газа в жилом доме в Сумах мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Сумской области.

Источник: 112.ua

«Правоохранители имеют основательные подозрения, что собственник квартиры умышленно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, который соединяется с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Проверяются также и другие версии причины взрыва», — говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники полиции, спасатели и специалисты газовой службы установили, что причиной взрыва стала утечка бытового газа.

«В результате действий 26-летнего молодого человека наибольших повреждений понесла его квартира и соседское жилье. Взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж», — сказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Сейчас парень находится в реанимации, ему диагностирован термический ожог лица, верхних и нижних конечностей 2−3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2−3 степени.

К медикам обратились еще двое жителей этого же дома. Им была оказана помощь без последующей госпитализации.

Напомним, что сегодня утром в Сумах в однокомнатной квартире дома № 52 на проспекте Михаила Лушпы произошел взрыв. Среди пострадавших — хозяин квартиры и двое его соседей. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное повреждение или уничтожение имущества).

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