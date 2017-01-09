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18:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом мужчина поджог магазин за отказ дать продукты в долг

Мужчина поджог магазин из-за того, что продавец не дал ему продукты в долг в Урюпинском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в воскресенье, 8 января, в полицию с заявлением о поджоге обратились работники продовольственного магазина, расположенного в станции Михайловская. По их словам, неизвестный, находясь в торговом зале, облил витрину и пол легковоспламеняющейся жидкостью, после чего устроил пожар. В результате поджога выгорела треть помещения и имущества. Из покупателей и работников магазина никто не пострадал. Ущерб, нанесенный поджогом, устанавливается.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что злоумышленником является 27-летний неработающий местный житель, которого они задержали по горячим следам. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог из-за очередного отказа продавца продать ему в долг продукты питания.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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