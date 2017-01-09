Под Волгоградом мужчина поджог магазин за отказ дать продукты в долг
Мужчина поджог магазин
Мужчина поджог магазин
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что злоумышленником является 27-летний неработающий местный житель, которого они задержали по горячим следам. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что совершил поджог
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.