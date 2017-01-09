В Воронеже поймали банду серийных грабителей
В новогодние праздники молодые люди напали на пятерых горожан.
В новогодние праздники молодые люди напали на пятерых горожан.
Полиция задержала четырех жителей Грибановского района, которые подозреваются в серии грабежей в Воронеже, сообщила
О похожих случаях грабежей в период с 30 декабря до 8 января в полицию сообщили пять воронежцев. Злоумышленники грабили жителей, применив к ним не опасное для жизни и здоровья насилие. Стражи порядка поймали подозреваемых в многоэтажке на Московском проспекте, где они снимали квартиру. Молодые люди признали вину и пояснили, что им нужны были деньги на личные нужды.
Сельчан поместили в изолятор. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом.