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18:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже поймали банду серийных грабителей

В новогодние праздники молодые люди напали на пятерых горожан.

Полиция задержала четырех жителей Грибановского района, которые подозреваются в серии грабежей в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 9 января. Молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет нападали на горожан вечерами в новогодние праздники.

О похожих случаях грабежей в период с 30 декабря до 8 января в полицию сообщили пять воронежцев. Злоумышленники грабили жителей, применив к ним не опасное для жизни и здоровья насилие. Стражи порядка поймали подозреваемых в многоэтажке на Московском проспекте, где они снимали квартиру. Молодые люди признали вину и пояснили, что им нужны были деньги на личные нужды.

Сельчан поместили в изолятор. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом.

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