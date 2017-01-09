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17:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Зачистка перед Универсиадой: полиция выявляет преступников в Алматы

АСТАНА, 9 янв — Sputnik. В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно профилактические мероприятия (ОПМ) по выявлению потенциальных преступников, сообщает Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Источник: Sputniknews.kz

По данным оперативного штаба, в период с 6 по 25 января в Алматы и его пригороде в канун Универсиады проводится профилактическая отработка, в которой задействован личный состав правоохранительных органов с целью профилактики правонарушений и выявлению лиц, склонных к совершению преступлений.

«За три дня рейдов преимущественно были проверены общественные места, в том числе рынки и торговые дома. Также проверены около четырех с половиной тысяч человек, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в частности, ранее судимые лица, алкоголики и наркозависимые, а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере», — говорится в сообщение.

Помимо этого, проверка осуществляется на пяти прилегающих к мегаполису районах Алматинской области.

Также за три дня разыскано 14 уголовных преступников и шесть ранее без вести пропавших человека. Также были выявлены 637 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, при этом 346 иностранца водворены в приемник-распределитель, 32 — выдворены за пределы республики. В ходе обхода заброшенных объектов, подвалов и чердаков задержано 273 человека без определенного местожительства, из них 43 отправлены в приемник-распределитель.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий возбуждены административные производства по 49 фактам приставания с целью оказания сексуальных услуг и по семи фактам предоставления помещений для оказания интимных услуг. Помимо этого, в рамках ОПМ проверено более пяти тысяч владельцев оружия, устранено 230 нарушений правил их хранения, изъято 219 единиц оружия.

На дорогах города Алматы выявлено более полуторы тысяч нарушений правил дорожного движения. Всего в ходе проведения ОПМ было выявлено 3624 правонарушения, из них 383 — уголовных и 3241 — административных. Отмечается, что плановое оперативно-профилактическое мероприятие, проводимое в мегаполисе в преддверии Универсиады-2017, не касается последних нововведений в законодательство.

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