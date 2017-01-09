Зачистка перед Универсиадой: полиция выявляет преступников в Алматы

По данным оперативного штаба, в период с 6 по 25 января в Алматы и его пригороде в канун Универсиады проводится профилактическая отработка, в которой задействован личный состав правоохранительных органов с целью профилактики правонарушений и выявлению лиц, склонных к совершению преступлений.

«За три дня рейдов преимущественно были проверены общественные места, в том числе рынки и торговые дома. Также проверены около четырех с половиной тысяч человек, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, в частности, ранее судимые лица, алкоголики и наркозависимые, а также лица, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере», — говорится в сообщение.

Помимо этого, проверка осуществляется на пяти прилегающих к мегаполису районах Алматинской области.

Также за три дня разыскано 14 уголовных преступников и шесть ранее без вести пропавших человека. Также были выявлены 637 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, при этом 346 иностранца водворены в приемник-распределитель, 32 — выдворены за пределы республики. В ходе обхода заброшенных объектов, подвалов и чердаков задержано 273 человека без определенного местожительства, из них 43 отправлены в приемник-распределитель.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий возбуждены административные производства по 49 фактам приставания с целью оказания сексуальных услуг и по семи фактам предоставления помещений для оказания интимных услуг. Помимо этого, в рамках ОПМ проверено более пяти тысяч владельцев оружия, устранено 230 нарушений правил их хранения, изъято 219 единиц оружия.