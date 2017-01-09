Из Пулково не вылетел самолет в Стамбул

Причина — нелетная погода в Турции. Аэропорт Стамбула — Ататюрк — не принимает самолеты из-за «суровых погодных условий». В твиттере АК Turkish Airlines размещено сообщение о том, что все рейсы отменяются до полуночи. Отметим, сегодня в Турции сильный снегопад. Время вылета борта из Санкт-Петербурга пока не уточняется.