На станции «Лесная» сломался красный состав
В Петербурге на станции метро «Лесная» случилась очередная неполадка с дверями у красного состава.
В Петербурге на станции метро «Лесная» случилась очередная неполадка с дверями у красного состава.
Сегодня около половины седьмого вечера на станции метро «Лесная» сломался состав. По сообщениям читателей Фонтанки, поезд стоял значительное время, по оценкам некоторых, примерно 15 минут.
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Напомним, неполадки с дверями красного состава уже были, поезд сломался в первый же день выхода на линию. Причиной была реакция привода немецкого производства на попытки пассажиров держать двери.