На станции «Лесная» сломался красный состав

Сегодня около половины седьмого вечера на станции метро «Лесная» сломался состав. По сообщениям читателей Фонтанки, поезд стоял значительное время, по оценкам некоторых, примерно 15 минут.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что произошла поломка дверей красного состава. «Семь минут состав простоял, затем уехал в депо», — пояснила пресс-секретарь метро Юлия Шавель. По ее словам, движение поездов полностью восстановлено.

Напомним, неполадки с дверями красного состава уже были, поезд сломался в первый же день выхода на линию. Причиной была реакция привода немецкого производства на попытки пассажиров держать двери.