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19:11 (мск), источник: Nur.kz

В Костанайской области мошенник с поддельным дипломом пытался стать акимом

Жителя Костанайской области оштрафовали за фальшивый диплом о высшем образовании при попытке устроится Акимом райцентра, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Карасуском районном суде Костанайской области рассмотрели необычное уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого обвинили по статье 385 части 3 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

По материалам дела, осенью 2009 года, находясь на авторынке в городе Алматы, мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица за 350 долларов США диплом об окончании Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова (от 23 июня 2006 года).

После чего в ноябре 2015 года в селе Карасу, теперь уже «дипломированный» претендент на государственный чин, устраиваясь на работу на должность акима села Карасу Карасуского района, использовал этот подложный официальный документ.

Липа указанного диплома была выявлена в ходе проведения специальной проверки кандидатов на занятие государственной должности в органах местного самоуправления. Это было также подтверждено заключением судебной экспертизы.

Суд признал псевдоакима виновным в совершении уголовных проступков.

По результатам рассмотрения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 60 МРП в сумме 127 тысяч тенге.

Приговор суда вступил в законную силу.

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