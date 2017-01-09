В Павлодаре произошла перестрелка: в центре города объявлен план «Перехват»

По информации очевидцев инцидент произошел в районе улиц 1 Мая-Толстого. Некоторое время район был оцеплен полицейскими, на месте работала оперативно-следственная группа. У крыльца здания, расположенного в этом районе бизнес-центра, на снегу видны красные капли похожие на кровь. Известно, что в городе объявлен план «Перехват».

По неподтвержденным данным, в розыске находятся два автомобиля — BMW и внедорожник марки Lexus. Информацию о введенном в городе плане перехвате подтвердили в полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Иная информация пока не сообщается.