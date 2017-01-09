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19:02 (мск), источник: Tengrinews

В Павлодаре произошла перестрелка: в центре города объявлен план «Перехват»

В Павлодаре ищут участников возможной перестрелки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По информации очевидцев инцидент произошел в районе улиц 1 Мая-Толстого. Некоторое время район был оцеплен полицейскими, на месте работала оперативно-следственная группа. У крыльца здания, расположенного в этом районе бизнес-центра, на снегу видны красные капли похожие на кровь. Известно, что в городе объявлен план «Перехват».

По неподтвержденным данным, в розыске находятся два автомобиля — BMW и внедорожник марки Lexus. Информацию о введенном в городе плане перехвате подтвердили в полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Иная информация пока не сообщается.

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