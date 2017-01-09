В Павлодаре произошла перестрелка: в центре города объявлен план «Перехват»
В Павлодаре ищут участников возможной перестрелки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Павлодаре ищут участников возможной перестрелки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации очевидцев инцидент произошел в районе улиц 1
По неподтвержденным данным, в розыске находятся два автомобиля — BMW и внедорожник марки Lexus. Информацию о введенном в городе плане перехвате подтвердили в полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Иная информация пока не сообщается.