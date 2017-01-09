Рейсовый автобус съехал в кювет под Полоцком: есть пострадавшие
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Полоцк — Новополоцк, съехал в кювет. Об этом пишут свидетели происшествия в социальной сети Вконтакте.
Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Полоцк — Новополоцк, съехал в кювет. Об этом пишут свидетели происшествия в социальной сети Вконтакте.
Авария произошла сегодня, 9 января, недалеко от деревни Ропно около 15:00. Одна из пассажирок, находившаяся в транспорте, сообщила, что водителю стало плохо. По ее словам, в результате ДТП пострадала одна женщина.
Информацию об инциденте подтвердили в ГАИ Витебской области, пишет БелТА. Там уточнили, что в автобусе находилось 25 пассажиров, а водитель автобуса МАЗ потерял сознание.
По предварительной информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадали два пассажира.