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20:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Рейсовый автобус съехал в кювет под Полоцком: есть пострадавшие

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Полоцк — Новополоцк, съехал в кювет. Об этом пишут свидетели происшествия в социальной сети Вконтакте.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария произошла сегодня, 9 января, недалеко от деревни Ропно около 15:00. Одна из пассажирок, находившаяся в транспорте, сообщила, что водителю стало плохо. По ее словам, в результате ДТП пострадала одна женщина.

Информацию об инциденте подтвердили в ГАИ Витебской области, пишет БелТА. Там уточнили, что в автобусе находилось 25 пассажиров, а водитель автобуса МАЗ потерял сознание.

По предварительной информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадали два пассажира.

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