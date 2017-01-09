В Одесской области от переохлаждения умер пограничник
В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.
В Одесской области от переохлаждения умер пограничник. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.
«От переохлаждения погиб молодой человек, житель города Килия, служащий Измаильского пограничного отряда 95 года», — написал
По его словам, связь с парнем был потерян 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам.
Он отметил, что тело было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода близ с. Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются.