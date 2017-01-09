В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

«От переохлаждения погиб молодой человек, житель города Килия, служащий Измаильского пограничного отряда 95 года», — написал г-н Бойченко в Facebook.

По его словам, связь с парнем был потерян 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам.

Он отметил, что тело было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода близ с. Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются.