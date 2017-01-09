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22:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на предприятии погиб «нелегальный» работник

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на предприятии погиб «нелегальный» работник. Сообщение о трагическом случае, произошедшем на одном из предприятий Стерлитамака, поступило в полицию 6 января. Городской следственный отдел проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что утром 6 января у нефункционирующего цеха на территории предприятия работал 50-летний неофициально устроенный сотрудник индивидуального предпринимателя, который предоставлял в аренду заводу спецтехнику. Мужчина производил работы газосварочным оборудованием по резке металлического демонтированного ротора от мельницы. Произошел хлопок — газорезчик скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, проинформировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.

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