В Башкирии на предприятии погиб «нелегальный» работник

Предварительно установлено, что утром 6 января у нефункционирующего цеха на территории предприятия работал 50-летний неофициально устроенный сотрудник индивидуального предпринимателя, который предоставлял в аренду заводу спецтехнику. Мужчина производил работы газосварочным оборудованием по резке металлического демонтированного ротора от мельницы. Произошел хлопок — газорезчик скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, проинформировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по РБ.