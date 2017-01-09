Хирурга в Полоцке приговорили к двум годам ограничения свободы
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил к двум годам ограничения свободы хирурга больницы, сообщили БЕЛТА в
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил к двум годам ограничения свободы хирурга больницы, сообщили БЕЛТА в
Судом установлено, что врач хирургического отделения после доставления в приемное отделение малолетней пациентки в ходе исполнения профессиональных обязанностей, действуя по неосторожности в форме небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не провел необходимый объем исследований, позволяющий установить правильный диагноз. Неустановление
Приговором суда
Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.