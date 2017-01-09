Хирурга в Полоцке приговорили к двум годам ограничения свободы

Судом установлено, что врач хирургического отделения после доставления в приемное отделение малолетней пациентки в ходе исполнения профессиональных обязанностей, действуя по неосторожности в форме небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не провел необходимый объем исследований, позволяющий установить правильный диагноз. Неустановление врачом-хирургом наличия инородного тела в пищеводе привело к увеличению длительности травмирующего воздействия инородного тела на окружающие органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений.

Приговором суда врач-хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения. На основании ч.1 ст. 162 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 БВ (сейчас 1 БВ равна Br23). Врачу назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на срок 5 лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.