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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

Хирурга в Полоцке приговорили к двум годам ограничения свободы

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил к двум годам ограничения свободы хирурга больницы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Источник: БЕЛТА

Судом установлено, что врач хирургического отделения после доставления в приемное отделение малолетней пациентки в ходе исполнения профессиональных обязанностей, действуя по неосторожности в форме небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не провел необходимый объем исследований, позволяющий установить правильный диагноз. Неустановление врачом-хирургом наличия инородного тела в пищеводе привело к увеличению длительности травмирующего воздействия инородного тела на окружающие органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений.

Приговором суда врач-хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения. На основании ч.1 ст. 162 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 БВ (сейчас 1 БВ равна Br23). Врачу назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на срок 5 лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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