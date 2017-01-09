В Башкирии женщина выпала из окна седьмого этажа больницы

По первоначальной информации, 39-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа поликлиники. От полученных травм она скончалась на месте. Пока уточнялись подробности ЧПЮ в соцсетях появилась информация, что погибшая якобы не выдержала боли из-за того, что «она что-то перенесла связанное с клещевым энцефалитом».

Как удалось выяснить ProUfu.ru, женщина пришла в больницу не на прием, а по какой-то своей надобности. Она поднялась на седьмой этаж и потом случилось непоправимое.

Обстоятельства происшедшего уточняются. Что касается информации об энцефалите, то, по данным ProUfu.ru, у погибшей действительно имелась прививка от этого заболевания, но никакого смертельного заболевания не было.

Выяснением истинных причин ее гибели занимается следствие.

Напомним, два похожих случая произошли в конце 2016 года. В Уфе из окна высотного здания больницы выпал подполковник МВД, который находился под следствием по подозрению в мошенничестве с соцпособиями. А в Стерлитамаке из окна больницы выпал пациент, страдавший алкогольной зависимостью.