В Башкирии женщина выпала из окна седьмого этажа больницы
Сегодня, 9 января, произошло серьезное ЧП в поликлинике на улице Халтурина в Стерлитамаке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Стерлитамаковец».
Сегодня, 9 января, произошло серьезное ЧП в поликлинике на улице Халтурина в Стерлитамаке. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Стерлитамаковец».
По первоначальной информации, 39-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа поликлиники. От полученных травм она скончалась на месте. Пока уточнялись подробности ЧПЮ в соцсетях появилась информация, что погибшая якобы не выдержала боли
Как удалось выяснить ProUfu.ru, женщина пришла в больницу не на прием, а по
Обстоятельства происшедшего уточняются. Что касается информации об энцефалите, то, по данным ProUfu.ru, у погибшей действительно имелась прививка от этого заболевания, но никакого смертельного заболевания не было.
Выяснением истинных причин ее гибели занимается следствие.
Напомним, два похожих случая произошли в конце 2016 года. В Уфе из окна высотного здания больницы выпал подполковник МВД, который находился под следствием по подозрению в мошенничестве с соцпособиями. А в Стерлитамаке из окна больницы выпал пациент, страдавший алкогольной зависимостью.