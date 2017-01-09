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20:39 (мск), источник: Nur.kz

Избившая школьника учительница из Алматинской области может попасть в тюрьму

Учительница, избившая школьника в Алматинской области, заступалась за своего собственного ребенка. За жестокие методы воспитания учительнице грозит до двух лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное в таком случае, передает КТК.

Источник: Nur.kz

В кабинет, где занимался седьмой класс, учительница химии ворвалась, чтобы научить одного из школьников уму-разуму. Вправлять мозги решила буквально: пощечинами и ударами. Он избил ее дочь, а она решила избить его.

Неудавшаяся вендетта грозит учительнице химии большими проблемами с законом. В полиции заинтересовались методами воспитания и уже начали расследование. Родители побитого школьника обратились в ДВД с заявлением на следующий же день после случившегося.

«24 декабря 16 года с заявлением обратилась гражданка села Байсерке о принятии мер в отношении учителя. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 107 Уголовного кодекса РК», — сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова.

За жестокие методы воспитания учительнице грозит до двух лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное в таком случае. Но отделаться распустивший руки преподаватель может и внушительным штрафом. В любом случае, ответить за рукоприкладство придется.

Напомним, после этого инцидента Миру Мамедалиеву уволили.

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