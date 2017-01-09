Две стаи волков взяли в осаду деревню в Городокском районе

Первыми жертвами хищников стали домашние собаки. Теперь с наступлением темноты люди боятся выходить на улицу.

На Рождество на хищников устроили облаву, но охотники вернулись ни с чем, волки оказались хитрее. Единственное, что удалось выяснить, это приблизительное количество особей — в окрестностях деревни Газьба обитают сразу две стаи.

По словам директора Городокской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Юрия Леонова, для того чтобы добыть волков, должно произойти стечение многих обстоятельств. «Это и хороший снег, чтобы след был нормальный, нормальная погода, чтобы волки легли в более-менее доступном месте. Есть иногда такие массивы, где работа очень трудоемкая», — сказал он.

Специалисты призывают местных жителей проявлять осторожность и терпение. Как правило, в конце января — начале февраля хищники сбиваются в большие стаи, и тогда на них легче охотиться.

За последние три года в Городокском районе уничтожено более 60 волков. Правда, еще никогда они не вели себя настолько нагло и агрессивно. Одна из причин — голод, в регионе сократилась популяция дикого кабана.

Как отвадить непрошенных гостей и защитить домашний скот, местные жители не знают. Одна надежда, что следующая охота будет более удачной.