Жертвами последних морозов в Беларуси стали 6 человек

Циклон Аксель сменился трескучими морозами. В Витебске вообще чуть не был побит минусовой рекорд 30-летней давности. А в Оршанском и Ушачском районах третья четверть в школах вчера не началась — занятия отменили.
Из-за морозов в минувшие выходные без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи жителей 35 многоквартирных домов в Пуховичском районе и шести многоэтажек в Мозыре. Прорывы трубопроводов зарегистрированы в Островце и Гродно. Были, по данным МЧС, и проблемы с электроснабжением: без света оставались 76 населенных пунктов по всей стране, в том числе 38 в Минской области. Наибольшее количество отключений пришлось на Логойский и Гродненский районы. Впрочем, восстанавливали электроснабжение быстро — максимум за 1,5 часа.
Многие автовладельцы, в особенности дизельных машин, просто не смогли завестись. Случалось, автомобили глохли в пути. Госавтоинспекторы в выходные работали в усиленном режиме, помогая застрявшим на дорогах отогреться горячим чаем. На заправках тем временем водители выстаивали более часа за специальным дизельным топливом, способным выдержать мороз до минус 32. Из ледяной ловушки пришлось освобождать под Логойском 54 российских туристов. Их автобус поломался на трассе. Ночь они провели в гостинице и назавтра выехали в Псков.
Медики, в свою очередь, фиксируют холодовые травмы. Только в Могилеве с ними за выходные обратились 36 человек, пришлось госпитализировать 20. В Минске за сутки обморожения получили 12 взрослых и 1 ребенок. К сожалению, шестеро человек погибли. В деревне Долгая Щучинского района прямо на автодороге нашли замерзшего 56-летнего безработного. Двое погибли от холода в Бобруйске и Быхове.