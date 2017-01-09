Жертвами последних морозов в Беларуси стали 6 человек

Циклон Аксель сменился трескучими морозами. В Витебске вообще чуть не был побит минусовой рекорд 30-летней давности. А в Оршанском и Ушачском районах третья четверть в школах вчера не началась — занятия отменили.

Из-за морозов в минувшие выходные без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи жителей 35 многоквартирных домов в Пуховичском районе и шести многоэтажек в Мозыре. Прорывы трубопроводов зарегистрированы в Островце и Гродно. Были, по данным МЧС, и проблемы с электроснабжением: без света оставались 76 населенных пунктов по всей стране, в том числе 38 в Минской области. Наибольшее количество отключений пришлось на Логойский и Гродненский районы. Впрочем, восстанавливали электроснабжение быстро — максимум за 1,5 часа.