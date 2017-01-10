В Киеве на Оболони бетоновоз протаранил два легковых автомобиля
В Киеве на Оболони водитель бетоновоза протаранил два легковых авто, после вылетел с дороги и сбил два столба. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В Киеве на Оболони водитель бетоновоза протаранил два легковых авто, после вылетел с дороги и сбил два столба. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По данным издания, водитель был нетрезвым. «Пытался скрыться, задержан свидетелями, отрицает, что был за рулем», — говорится в сообщении.
В легковых автомобилях пострадали женщина и ребенок. На месте работает полиция и
Напомним, вблизи Николаева автомобиль снесло с дороги: водитель и пассажиры оказались пьяными.