В Киеве на Оболони бетоновоз протаранил два легковых автомобиля

По данным издания, водитель был нетрезвым. «Пытался скрыться, задержан свидетелями, отрицает, что был за рулем», — говорится в сообщении.

В легковых автомобилях пострадали женщина и ребенок. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, вблизи Николаева автомобиль снесло с дороги: водитель и пассажиры оказались пьяными.