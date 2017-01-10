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00:49 (мск), источник: 112.ua

В Киеве на Оболони бетоновоз протаранил два легковых автомобиля

В Киеве на Оболони водитель бетоновоза протаранил два легковых авто, после вылетел с дороги и сбил два столба. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Источник: 112.ua

По данным издания, водитель был нетрезвым. «Пытался скрыться, задержан свидетелями, отрицает, что был за рулем», — говорится в сообщении.

В легковых автомобилях пострадали женщина и ребенок. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, вблизи Николаева автомобиль снесло с дороги: водитель и пассажиры оказались пьяными.

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