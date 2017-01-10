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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Вооруженный уголовник полтора часа удерживал женщину в номере хабаровской гостиницы

С неадекватным поведением клиента сотрудница отеля столкнулась в новогоднюю ночь.

Житель Хабаровского края обвиняется в том, что незаконно лишил свободы сотрудницу одной из гостиниц краевого центра. Инцидент произошел в ночь на 1 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, после заселения в гостиницу обвиняемый пригласил администратора и пожаловался ей на неаккуратно убранный номер. Когда женщина зашла внутрь, он закрыл дверь на замок и достал газовый револьвер. Угрожая расправой, мужчина удерживал сотрудницу отеля в номере в течение полутора часов.

Когда злоумышленник отвлекся, пленница отрыла окно и позвала на помощь. Ее услышали другие работники гостиницы, о произошедшем сообщили руководству. Прибывшие на место сотрудники дежурного наряда национальной гвардии освободили женщину и задержали неадекватного клиента.

Во время следствия выяснилось, что два месяца назад подозреваемый освободился из колонии, где сидел за кражу и грабеж. Мужчина официально нигде не работает. На допросе он рассказал, что якобы нашел револьвер на улице.

Сейчас фигурант заключен под стражу, расследование уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы» продолжается.

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