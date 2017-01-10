Условным сроком отделались пенсионерки-мошенницы из Артема

В местную полицию поступили заявления от местных жителей о том, что неизвестные женщины, представляясь сотрудниками городской администрации, обещали помощь в покупке квартир по заниженным ценам. Однако, получив от потерпевших деньги, они больше на связь не выходили. Таким образом женщины обманом завладели более чем шестью миллионами рублей.

«Следователем отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Задержанные женщины дали признательные показания. По месту жительства фигуранток прошли обыски. Были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, парики, копии фальшивых документов, удостоверяющих личность. В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к восьми эпизодам», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: 71-летней женщине — пять лет три месяца лишения свободы, ее 65-летней подельнице — четыре года лишения свободы условно.