Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минус 60, или Правдивая история похудения
В команде кандидата в президенты Франции ответили на угрозы Киева
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
14События недели в фотографиях
03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-чиновники из Дальнегорска получили реальные сроки за крупное мошенничество

За четыре года финансисты «отмыли» более 6 млн рублей бюджетных средств.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

К лишению свободы Дальнегорский районный суд Приморья приговорил бывших чиновников администрации Дальнегорского городского округа. Используя служебное положение, финансисты за четыре года «отмыли» более 6 млн рублей, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Следствие доказало, что с декабря 2010 года по январь 2014-го бывшие работники Финансового управления дальнегорской администрации Инна Николенко и Александр Круц систематически похищали средства под предлогом возврата излишне и/или ошибочно уплаченных либо взысканных сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

«Так, Круц подыскивал знакомых, не осведомленных о его намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства. Николенко, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки», — передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Всего финансисты по этой схеме похитили из бюджета городского округа более 6 млн рублей. Суд признал Николенко и Круца виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере), первой фигурантке назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, ее сообщнику — 3,5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать сроки в исправительных колониях общего режима. Также инстанция лишила Николенко и Круц права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ на 3 года.

«Кроме этого, удовлетворен иск администрации Дальнегорского городского округа о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств», — отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, что в настоящее время под стражей находится и глава Дальнегорска Игорь Сахута, подозреваемый в превышении должностных полномочий при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заповедное Приморье: край редких кошек, первозданной тайги и морских оазисов
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Мэрил Стрип обидела бойцов смешанных единоборств
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь