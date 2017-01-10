Экс-чиновники из Дальнегорска получили реальные сроки за крупное мошенничество

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

К лишению свободы Дальнегорский районный суд Приморья приговорил бывших чиновников администрации Дальнегорского городского округа. Используя служебное положение, финансисты за четыре года «отмыли» более 6 млн рублей, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Следствие доказало, что с декабря 2010 года по январь 2014-го бывшие работники Финансового управления дальнегорской администрации Инна Николенко и Александр Круц систематически похищали средства под предлогом возврата излишне и/или ошибочно уплаченных либо взысканных сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.

«Так, Круц подыскивал знакомых, не осведомленных о его намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства. Николенко, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки», — передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Всего финансисты по этой схеме похитили из бюджета городского округа более 6 млн рублей. Суд признал Николенко и Круца виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере), первой фигурантке назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, ее сообщнику — 3,5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать сроки в исправительных колониях общего режима. Также инстанция лишила Николенко и Круц права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ на 3 года.

«Кроме этого, удовлетворен иск администрации Дальнегорского городского округа о взыскании с осужденных похищенных бюджетных средств», — отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, что в настоящее время под стражей находится и глава Дальнегорска Игорь Сахута, подозреваемый в превышении должностных полномочий при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.