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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

Автоледи протаранила столб во Владивостоке

От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

Автоледи не справилась с управлением авто и врезалась железный столб. В результате удара автомобилистка получила травму головы. Ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ДПС заметили признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась, что предусматривает административную ответственность по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что с начала 2017 года в Приморье задержан 341 водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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