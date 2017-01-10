ГИБДД Приморья открыла счет нетрезвых водителей

При этом семь правонарушителей управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

«За первую неделю января сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 341 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во Владивостоке и Шкотовском районе края нетрезвые водители спровоцировали аварии, в результате которых получили травмы два человека», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Так, уже первого января в Ленинском районе Владивостока, на улице Луговая, женщина, управлявшая автомобилем и имевшая признаки алкогольного опьянения, врезалась в железный столб. В результате автомобилистка получила травму головы. Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь, что влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Второго января в Шкотовском районе, на 44 километре автодороги «Артём-Находка-порт Восточный», произошло столкновение авто, в результате которого пострадал пассажир. Водитель, выехавший на полосу встречного движения и спровоцировавший ДТП, имел признаки алкогольного опьянения. Как и в предыдущем случае, автомобилист отказался от медицинского освидетельствования, он был привлечен к административной ответственности, а машина — отправлена на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление авто в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление машиной в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.