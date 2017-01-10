Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
14События недели в фотографиях
03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

ГИБДД Приморья открыла счет нетрезвых водителей

С начала года полицейские Приморья привлекли к ответственности 178 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, и 156 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на алкоголь, сообщает ИА «Дейта».

При этом семь правонарушителей управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

«За первую неделю января сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 341 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во Владивостоке и Шкотовском районе края нетрезвые водители спровоцировали аварии, в результате которых получили травмы два человека», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Так, уже первого января в Ленинском районе Владивостока, на улице Луговая, женщина, управлявшая автомобилем и имевшая признаки алкогольного опьянения, врезалась в железный столб. В результате автомобилистка получила травму головы. Женщина отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь, что влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Второго января в Шкотовском районе, на 44 километре автодороги «Артём-Находка-порт Восточный», произошло столкновение авто, в результате которого пострадал пассажир. Водитель, выехавший на полосу встречного движения и спровоцировавший ДТП, имел признаки алкогольного опьянения. Как и в предыдущем случае, автомобилист отказался от медицинского освидетельствования, он был привлечен к административной ответственности, а машина — отправлена на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление авто в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. За повторное управление машиной в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Директор оборонного завода пойдет под суд во Владивостоке
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Мэрил Стрип обидела бойцов смешанных единоборств
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь