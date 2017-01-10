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03:22 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске постоялец отеля обвиняется в захвате администратора

ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Следствие в Хабаровске предъявило мужчине обвинение в незаконном лишении свободы администратора гостиницы за якобы плохо убранный номер, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, обвиняемый ночью 1 января 2017 года заселился в гостиницу в Железнодорожном районе Хабаровска. Затем он пригласил администратора (39-летнюю женщину) и пожаловался на неаккуратно убранный номер. Когда женщина зашла внутрь, он закрыл дверь на замок и достал газовый револьвер. Угрожая расправой, он удерживал сотрудницу гостиницы в течение полутора часов. Администратор просила отпустить ее, но мужчина игнорировал просьбы. Когда злоумышленник отвлекся, пленница отрыла окно и позвала на помощь. Прибывшие на место сотрудники дежурного наряда национальной гвардии освободили женщину и задержали мужчину.

«Следственными органами СКР по Хабаровскому краю 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье “незаконное лишение свободы”. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что два месяца назад злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и грабеж. Мужчина официально нигде не работает. Следователям он пояснил, что газовый револьвер якобы нашел на улице.

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