Директор оборонного завода пойдет под суд во Владивостоке

По версии следствия, преступления совершены в период времени, когда фигурант являлся генеральным директором ОАО «Радиоприбор». Так, с июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно, из иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», который насчитывает 1 181 человек.

В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 миллионов рублей. При этом, на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы. Кроме этого, в период времени с апреля по декабрь 2015 года генеральный директор умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 миллионов рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд города Владивостока.

Напомним, что ОАО «Радиоприбор» является одним из ведущих дальневосточных оборонных предприятий по производству радиоэлектронной техники. В частности, это предприятие, по некоторым данным, является основным отечественным производителем радиогидроакустических буев, предназначенных для обнаружения подводных лодок.