Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
7 способов выполнить новогодние обещания
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
14События недели в фотографиях
03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Директор оборонного завода пойдет под суд во Владивостоке

Прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор» Михаила Харченко, который обвиняется в невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные руководителем организации, а также в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Об этом ИА «Дейта» сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Источник: AP 2016

По версии следствия, преступления совершены в период времени, когда фигурант являлся генеральным директором ОАО «Радиоприбор». Так, с июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно, из иной личной заинтересованности не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», который насчитывает 1 181 человек.

В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 миллионов рублей. При этом, на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы. Кроме этого, в период времени с апреля по декабрь 2015 года генеральный директор умышленно скрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 миллионов рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд города Владивостока.

Напомним, что ОАО «Радиоприбор» является одним из ведущих дальневосточных оборонных предприятий по производству радиоэлектронной техники. В частности, это предприятие, по некоторым данным, является основным отечественным производителем радиогидроакустических буев, предназначенных для обнаружения подводных лодок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Директор оборонного завода пойдет под суд во Владивостоке
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Мэрил Стрип обидела бойцов смешанных единоборств
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь