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03:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Свыше пяти пожаров произошли за сутки в Хабаровском крае

В населенных пунктах региона за сутки произошли семь пожаров.

Все — в жилом секторе. К тушению привлекались 28 машин и 98 человек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

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