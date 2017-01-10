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03:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Две «Тойоты» столкнулись в северной части Хабаровска

Из-за погодных условий двигались медленно; подвела шофёров невнимательность.

Источник: Губерния онлайн

На пересечении улиц Тихоокеанской и Стрельникова в ДТП попали водители двух «Тойот» — «ФанКарго» и «Калдины». Последний в этой истории — пострадавшая сторона, сообщает портал «Губерния».

Универсал двигался со стороны северной окраины. Учитывая дорожные обстоятельства, шофер «Калдины» ехал медленнее обычного. Его оппонент на минивэне появился справа, с улицы Стрельникова. Этот водитель также двигался с небольшой скоростью, однако его подвела невнимательность.

Водитель «ФанКарго» отрицать своей вины не стал. Он понимал, что, выезжая со второстепенной дороги на главную, должен был пропустить всех. Благодаря невысокой скорости столкновение не повлекло травм, но силы удара хватило, чтобы обе иномарки потеряли ход.

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