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04:15 (мск), источник: VLADNEWS

Автомобиль сбил пенсионерку во Владивостоке

Пострадавшая госпитализирована.

Вечером в понедельник, 9 января, во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 66 автомобилист сбил пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Сообщается, что пожилая женщина переходила дорогу в тот момент, как ее сбил легковой автомобиль.

На место происшествие незамедлительно прибыла «скорая». Пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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