Автомобиль сбил пенсионерку во Владивостоке

Вечером в понедельник, 9 января, во Владивостоке в районе Океанского проспекта, 66 автомобилист сбил пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Сообщается, что пожилая женщина переходила дорогу в тот момент, как ее сбил легковой автомобиль.

На место происшествие незамедлительно прибыла «скорая». Пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.