От большого склада по переработке пластиковой тары в Приморье остались одни угли
Площадь возгорания составила 400 кв. метров, пострадавших в пожаре нет.
Площадь возгорания составила 400 кв. метров, пострадавших в пожаре нет.
Владивосток, 10 января, PrimaMedia.
Склады по переработке пластиковых бутылок сгорели вечером, 9 января, в поселке Артемовский. Как сообщили РИА PrimaMedia в
Огромные языки пламени не на шутку напугали жителей поселка Артемовский (Артем ГРЭС). Оказалось, что на окраине населенного пункта горели склады. По словам местных жителей, в помещениях в больших объемах хранились пластиковые бутылки и там же перерабатывались.
— Сообщение о пожаре поступило в 19.47, а в 19.57 сотрудники пожарной охраны прибыли на место происшествия. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров. Локализация произошла в 20.16, ликвидация в 23.18. Были задействованы два звена газодымозащитной службы, пять единиц техники и 18 человек личного состава, пострадавших в пожаре нет, — сообщили в
Кому принадлежат сгоревшие склады, в ведомстве не уточнили.