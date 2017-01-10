От большого склада по переработке пластиковой тары в Приморье остались одни угли

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Склады по переработке пластиковых бутылок сгорели вечером, 9 января, в поселке Артемовский. Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Приморскому краю, пострадавших в пожаре нет, а общая площадь возгорания составила 400 кв. метров.

Огромные языки пламени не на шутку напугали жителей поселка Артемовский (Артем ГРЭС). Оказалось, что на окраине населенного пункта горели склады. По словам местных жителей, в помещениях в больших объемах хранились пластиковые бутылки и там же перерабатывались.

— Сообщение о пожаре поступило в 19.47, а в 19.57 сотрудники пожарной охраны прибыли на место происшествия. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров. Локализация произошла в 20.16, ликвидация в 23.18. Были задействованы два звена газодымозащитной службы, пять единиц техники и 18 человек личного состава, пострадавших в пожаре нет, — сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Приморскому краю.

Кому принадлежат сгоревшие склады, в ведомстве не уточнили.