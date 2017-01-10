«Веселому стрелку», палившему из АК у торгового центра в Хабаровске, вынесли приговор
Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Хабаровск, 10 января, AmurMedia.
В Железнодорожном районе г. Хабаровска осужден местный житель, открывший беспричинную стрельбу возле
Сегодня, 10 января 2017 года, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего хабаровчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Суд установил, что хабаровчанин около 5 часов утра 5 июня 2016 года на парковочной площадке, расположенной между
Вину в совершении данного преступления подсудимый не признал, посчитав свои действия правомерными.
Суд приговорил хабаровчанина к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска.