«Веселому стрелку», палившему из АК у торгового центра в Хабаровске, вынесли приговор

Хабаровск, 10 января, AmurMedia.

В Железнодорожном районе г. Хабаровска осужден местный житель, открывший беспричинную стрельбу возле торгово-развлекательного центра «Большая Медведица». Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Сегодня, 10 января 2017 года, Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего хабаровчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд установил, что хабаровчанин около 5 часов утра 5 июня 2016 года на парковочной площадке, расположенной между торгово-развлекательным центром «Большая Медведица» в Хабаровске и автостоянкой, произвел неоднократные выстрелы вверх из охолощенного оружия модели ВПО-925, калибра 7,62 мм, внешне схожего с автоматом Калашникова. Данными действиями подсудимый умышленно нарушил общественный порядок, пренебрег общепринятыми нормами поведения и морали, продемонстрировал пренебрежительное отношение к правам жителей г. Хабаровска на отдых в ночное время суток, заведомо зная, что находится в общественном месте, в окружении жилых домов. Также подсудимый оказал негативное психическое воздействие на жителей ближайших домов, которые испытали беспокойство и страх за свое здоровье, за жизни и здоровье своих близких.

Вину в совершении данного преступления подсудимый не признал, посчитав свои действия правомерными.

Суд приговорил хабаровчанина к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска.