Под Кировом сотрудники МЧС спасли на трассе замерзающую семью из Перми
Температура воздуха в этот момент была -35°С.
Температура воздуха в этот момент была -35°С.
Сотрудники МЧС помогли семье из Перми, у которой сломалась машина на трассе в Кировской области.
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Но когда приехала спецтехника, оказалось, что на морозе у неё перемёрзли узлы. Тогда спасатели отогрели их при помощи тепловой пушки, после чего иномарку наконец погрузили на эвакуатор, а вся семья забралась в салон. Их благополучно доставили в автосервис в городе Киров.