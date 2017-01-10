Под Кировом сотрудники МЧС спасли на трассе замерзающую семью из Перми

Сотрудники МЧС помогли семье из Перми, у которой сломалась машина на трассе в Кировской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение поступило 7 января около 6 часов утра в Орловском районе, температура воздуха в этот момент составляла -35°С. Проезжавшие мимо граждане заметили, что в машине были дети. Тогда сотрудники МЧС перевезли водителя с пассажирами в пункт обогрева, выдали им валенки, укутали одеялами и угостили чаем. После этого выяснилось, что у машины серьёзная техническая неисправность, для них вызвали автоэвакуатор.

Но когда приехала спецтехника, оказалось, что на морозе у неё перемёрзли узлы. Тогда спасатели отогрели их при помощи тепловой пушки, после чего иномарку наконец погрузили на эвакуатор, а вся семья забралась в салон. Их благополучно доставили в автосервис в городе Киров.