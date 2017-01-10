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07:38 (мск), источник: VN.RU

Три человека погибли в лобовом ДТП «семерки» и джипа

Жуткое ДТП унесло жизни сразу трех человек на Ордынском шоссе в Новосибирской области. Еще двое находятся в больнице. Авария произошла из-за невнимательности при обгоне. Водитель выехал на встречную, а вернуться в свой ряд уже не успел.

Сегодня, 10 января, в 8.15 утра на 53-м километре автодороги К-17Р произошло столкновение двух автомобилей. Предварительно установлено, что причиной аварии стал выезд водителя ВАЗ-2107 на встречную полосу при обгоне, где он столкнулся с внедорожником SsangYong.

— От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и два пассажира ВАЗа. Водитель и пассажир иномарки получили травмы, — сообщили в пресс-службе полиции.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции. Устанавливаются личности погибших в автокатастрофе и все обстоятельства случившегося.

Серьезная авария произошла в начале года на Ордынской трассе. Вечером 1 января 77-летний водитель седана Lada Kalina ехал по трассе К-17 Р. На 76-м километре он повернул на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, которым управлял 56-летний мужчина. Пострадали восемь человек, один из них — водитель ВАЗ-2109 — погиб на месте, семь человек госпитализированы. Среди них — двое пятилетних детей. Все пострадавшие — жители Тогучина.

Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах области погибло 7 человек, пострадало почти 60 человек. Из них больше трети пострадавших приходится на 1 января.

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