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07:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омске посадили владелицу агентства «Пентхаус-Риэлт»

Омичка обманула семерых дольщиков — взяла у них деньги за квартиры в домах, застройщики которых даже не подозревали о существовании её агентства.

Источник: AP 2016

Кировский районный суд вынес приговор 31-летней Марине Аветисян. Владелицу агентства недвижимости «Пентхаус-Риэлт» признали виновной в мошенничестве, совершённом в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает прокуратура Омской области, семь эпизодов преступления произошли с апреля по декабрь 2014 года. Аветисян заключила с семерыми клиентами договоры долевого строительства. За квартиры в строящихся домах граждане заплатили ей в общей сложности 5,3 миллиона рублей. На самом деле риэлторша никакого отношения к этим квартирам не имела. У неё не было никаких деловых связей с застройщиками домов. Деньги дольщиков Аветисян потратила на себя.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — Отвечать на вопросы о виновности в совершении преступлений она отказалась, частично возместив некоторым потерпевшим причинённый ущерб. Также по их исковым заявлениям суд в гражданском порядке обязал её возместить потерпевшим оставшиеся суммы.

В ближайшее время Марине Аветисян предстоит покинуть Омск. Суд приговорил её к четырём годам колонии общего режима, а женских колоний в Омской области нет.

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