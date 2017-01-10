В Омске посадили владелицу агентства «Пентхаус-Риэлт»

Кировский районный суд вынес приговор 31-летней Марине Аветисян. Владелицу агентства недвижимости «Пентхаус-Риэлт» признали виновной в мошенничестве, совершённом в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает прокуратура Омской области, семь эпизодов преступления произошли с апреля по декабрь 2014 года. Аветисян заключила с семерыми клиентами договоры долевого строительства. За квартиры в строящихся домах граждане заплатили ей в общей сложности 5,3 миллиона рублей. На самом деле риэлторша никакого отношения к этим квартирам не имела. У неё не было никаких деловых связей с застройщиками домов. Деньги дольщиков Аветисян потратила на себя.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Отвечать на вопросы о виновности в совершении преступлений она отказалась, частично возместив некоторым потерпевшим причинённый ущерб. Также по их исковым заявлениям суд в гражданском порядке обязал её возместить потерпевшим оставшиеся суммы.

В ближайшее время Марине Аветисян предстоит покинуть Омск. Суд приговорил её к четырём годам колонии общего режима, а женских колоний в Омской области нет.