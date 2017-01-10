За праздники в красноярских магазинах изъяли 65 литров лосьонов

С момента запрета на продажу непищевых спиртовых растворов, который был введен в конце декабря, специалисты Роспотребнадзора в Красноярском крае изъяли из оборота 65,6 л такой продукции.

Специалисты проверили 407 торговых объектов и выявили незаконную продажу спиртовой продукции в Красноярске, Дивногорске, Норильске, Шарыпово, Канске, Минусинске, Богучанском и Емельяновском районах. Было изъято и арестовано почти 600 штук различных лосьонов и других спиртовых жидкостей. Нарушителям запрета грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей.