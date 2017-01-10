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07:56 (мск), источник: СуперОмск

В Омске мужчина убил сестру из-за ее сожителя

Вину за содеянное он попытался переложить на гостя.

Сегодня ночью в частном доме, расположенном на улице Сурикова в Омске, приехавшими по вызову врачами скорой помощи было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 28-летний брат погибшей. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним работают следователи.

По версии следствия, в ходе пьянки между подозреваемым и его сестрой произошла ссора из-за того, что брату не нравился сожитель сестры. Во время ссоры он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в лицо и шею, от которых женщина скончалась на месте. Поняв, что произошло, подозреваемый вызвал скорую помощь и сообщил врачам, что сестру убил якобы находившийся с ними третий мужчина. Однако через некоторое время сам написал явку с повинной, сообщает сайт «Вечерний Омск».

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

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