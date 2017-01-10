В Омске мужчина убил сестру из-за ее сожителя
Вину за содеянное он попытался переложить на гостя.
Вину за содеянное он попытался переложить на гостя.
Сегодня ночью в частном доме, расположенном на улице Сурикова в Омске, приехавшими по вызову врачами скорой помощи было обнаружено тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к убийству причастен ранее неоднократно судимый 28-летний брат погибшей. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним работают следователи.
По версии следствия, в ходе пьянки между подозреваемым и его сестрой произошла ссора
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.