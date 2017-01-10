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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирске спасатели МАСС обнаружили трех погибших в квартирах

Новосибирские спасатели вскрыли квартиры с тремя погибшими, сообщается в группе «ВКонтакте» спасателей МАСС.

Новосибирске спасатели МАСС обнаружили трех погибших в квартирах, сообщается в группе «ВКонтакте» спасателей МАСС.

9 января в Новосибирске спасатели МАСС обнаружили 3 трупа в квартирах. Спасатели по обращению вскырли квартиру в Центральном районе — хозяин квартиры, 52-летний мужчина, не отвечал на звонки и не открывал дверь. В квартире было обнаружено тело хозяина.

В Дзержинском районе спасатели при аналогичной ситуации после вскрытия квартиры нашли тело 60-летнего мужчины, тело было передано полиции.

В Заельцовском районе спасатели вскрыли дверь пропавшей хозяйки квартиры и нашли ее тело. Женщине было 66 лет.

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