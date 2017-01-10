Новосибирске спасатели МАСС обнаружили трех погибших в квартирах
Новосибирские спасатели вскрыли квартиры с тремя погибшими, сообщается в группе «ВКонтакте» спасателей МАСС.
Новосибирские спасатели вскрыли квартиры с тремя погибшими, сообщается в группе «ВКонтакте» спасателей МАСС.
Новосибирске спасатели МАСС обнаружили трех погибших в квартирах, сообщается в группе «ВКонтакте» спасателей МАСС.
9 января в Новосибирске спасатели МАСС обнаружили 3 трупа в квартирах. Спасатели по обращению вскырли квартиру в Центральном районе — хозяин квартиры, 52-летний мужчина, не отвечал на звонки и не открывал дверь. В квартире было обнаружено тело хозяина.
В Дзержинском районе спасатели при аналогичной ситуации после вскрытия квартиры нашли тело 60-летнего мужчины, тело было передано полиции.
В Заельцовском районе спасатели вскрыли дверь пропавшей хозяйки квартиры и нашли ее тело. Женщине было 66 лет.