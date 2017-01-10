По факту смерти мальчика после катания с горки в Башкирии возбуждено дело

Напомним, ЧП произошло 3 января. Мальчик отправился с братом кататься на горку, и ушиб там голову. Спустя 2 дня скончался в больнице. Мама погибшего малыша заявила, что медперсонал давлекановской больницы не сумелспасти ребенка и недооценил тяжесть травм.

По материалам дела, дефекты в оказании мальчику медицинской помощи были допущены из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными пока медиками Давлекановской ЦРБ. Они неверно оценили состояние мальчика, и в результате ребенок скончался 5 января от очаговой травмы головного мозга.