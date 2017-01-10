В Иркутской области после ДТП госпитализировали четыре человека

Ведомство отмечает, что инцидент произошел в понедельник вечером на 109-м километре автодороги «Иркутск — Усть-Уда». По предварительным данным, 50-летний водитель на микроавтобусе Toyota Town Ace при обгоне грузовика не убедился в безопасности маневра и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Toyota Allex.

«В результате ДТП четверо пассажиров микроавтобуса госпитализированы», — говорится в сообщении.

Добавляется, что оба водителя были в трезвом состоянии. Проводится доследственная проверка.