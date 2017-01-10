За сутки в Омской области сгорело 2 автомобиля

В Омской области за минувшие сутки произошло 4 пожара. Все возгорания были ликвидированы в течение часа, пострадавших от огня нет, сообщает пресс-служба МЧС.

Так вчера, около 10 утра, поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля ГАЗ- 31105 в одном из гаражей в поселке Кормиловка. А около полуночи в Омске в районе поселка Загородный загорелся внедорожник SsangYong Rexton. У обеих машин сильно пострадал моторный отсек.

Зафиксировано так же 2 возгорания в жилых помещениях — сначала в Фабричном переулке Омска загорелся частный дом. Пожарным понадобилось чуть больше часа, чтобы полностью потушить строение. Обращались в МЧС и жители одного из многоквартирных домов по улице 3 Железнодорожная — на 2 этаже их дома загорелась общая кухня.