На охраняемой хабаровской парковке сгорели две иномарки

Ночью в Краснофлотском районе Хабаровска на территории охраняемой парковки почти полностью сгорели два автомобиля, еще два оказались существенно повреждены огнем, сообщает портал «Губерния».

Сильнее всего пострадали стоявшие борт о борт «Исузу БигХорн» и «Тойота Харриер». Несмотря на то, что сторож был на посту, в пожарную охрану позвонил кто-то другой. Охранник появился, когда на место уже приехали расчеты.

К прибытию пожарных пламенем были объяты и внедорожник, и кроссовер. Караулы первым делом спасли автомобили, которые стояли по сторонам от горящих иномарок.

От «БигХорна» к розетке на стене тянулся провод электрического подогревателя, установленного в двигателе внедорожника. По всей видимости, именно эта машина вспыхнула первой, а затем пламя перекинулось на стоящий рядом «Харриер».