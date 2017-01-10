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07:50 (мск), источник: Губерния онлайн

На охраняемой хабаровской парковке сгорели две иномарки

Предположительно, возгорание произошло из-за электрического подогревателя.

Ночью в Краснофлотском районе Хабаровска на территории охраняемой парковки почти полностью сгорели два автомобиля, еще два оказались существенно повреждены огнем, сообщает портал «Губерния».

Сильнее всего пострадали стоявшие борт о борт «Исузу БигХорн» и «Тойота Харриер». Несмотря на то, что сторож был на посту, в пожарную охрану позвонил кто-то другой. Охранник появился, когда на место уже приехали расчеты.

К прибытию пожарных пламенем были объяты и внедорожник, и кроссовер. Караулы первым делом спасли автомобили, которые стояли по сторонам от горящих иномарок.

От «БигХорна» к розетке на стене тянулся провод электрического подогревателя, установленного в двигателе внедорожника. По всей видимости, именно эта машина вспыхнула первой, а затем пламя перекинулось на стоящий рядом «Харриер».

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