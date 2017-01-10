Кафе «У причала» сгорело в Тайшетском районе Приангарья

Кафе «У причала» на пересечении трассы Р-255 «Сибирь» и автодороги «Тайшет-Сафроновка» в Иркутской области сгорело сегодня, 10 января. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В настоящее время устанавливаются ущерб, а также виновное лицо. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения горела кровля подсобного помещения, а также была угроза распространения огня на соседние строения.

«В результате пожара повреждена кровля подсобного помещения на площади 15 кв. метров, а также кровля здания кафе на площади 100 кв. метров», — отметили в ведомстве.

Время ликвидации открытого горения — 00.22. Время ликвидации последствий пожара — 2.10.