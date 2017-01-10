В Прикамье состоится суд над врачом-стоматологом, покалечившим пациентку

Врач-стоматолог частной клиники из Александровска ответит в суде за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в феврале 2016 года из корыстных побуждений решила удалить пациентке зуб мудрости. При этом женщина знала, что показания к удалению зубов мудрости определяются врачом-стоматологом-хирургом, а сама процедура должна проводиться после обследования в условиях операционной.

Она пренебрегла правилами, не получила консультацию врача-стоматолога-хирурга. В итоге при удалении врач покалечила больную.

Уголовное дело передано в суд. Стоматологу грозит штраф.