В Прикамье состоится суд над врачом-стоматологом, покалечившим пациентку
Врачу предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Врачу предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в феврале 2016 года из корыстных побуждений решила удалить пациентке зуб мудрости. При этом женщина знала, что показания к удалению зубов мудрости определяются
Она пренебрегла правилами, не получила консультацию
Уголовное дело передано в суд. Стоматологу грозит штраф.