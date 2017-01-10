Покупателей запчастей обманули на 1 млн
«Оружием» дуэта мошенников из Челябинска стали
«Оружием» дуэта мошенников из Челябинска стали
В Челябинске накрыли дуэт мошенников.
Они обманывали граждан, предлагая им купить запчасти для автомобилей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Молодой человек и девушка (оба — 1991 года рождения) занимались аферами в течение года, с июня 2015 по июнь 2016 года. Объявления о продаже запчастей они размещали на
«Покупатели звонили из различных городов и регионов России: Москвы,
Полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемых. Им вменяют 31 преступный эпизод. Сумма ущерба составила в общей сложности 980 тыс. рублей. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит аферистам — пять лет лишения свободы.