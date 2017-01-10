Покупателей запчастей обманули на 1 млн

В Челябинске накрыли дуэт мошенников.

Они обманывали граждан, предлагая им купить запчасти для автомобилей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Молодой человек и девушка (оба — 1991 года рождения) занимались аферами в течение года, с июня 2015 по июнь 2016 года. Объявления о продаже запчастей они размещали на интернет-площадках. Когда покупатели выходили на связь, им предлагали перечислить на банковскую карту полную стоимость товара, обещая доставить его с помощью грузоперевозок.

«Покупатели звонили из различных городов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Краснодарского края. После получения денег мошенники отключали телефон и меняли абонентские номера в объявлениях на новые», — пояснили в УМВД Челябинска.

Полицейским удалось разыскать и задержать подозреваемых. Им вменяют 31 преступный эпизод. Сумма ущерба составила в общей сложности 980 тыс. рублей. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит аферистам — пять лет лишения свободы.